Правительство и ЦБ совместно готовят план по борьбе с инфляцией

Правительство и Банк России совместно готовят план по борьбе с инфляцией, пишут “Ведомости”. Как узнало издание, готовятся дополнительные меры, которые включают замедление роста кредитования и сворачивание льготных программ для МСП и аграриев.
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