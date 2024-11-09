ChatGPT посоветовал 2 млн человек получать новости о выборах в другом месте — и отклонил 250 тыс. дипфейков

Теперь, когда выборы в США закончились, можно приступить к их анализу. Поскольку это первые выборы, на которых чат-боты с искусственным интеллектом сыграли значительную роль в информационном рационе избирателей, даже приблизительные цифры интересны для осмысления.
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