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Царьград

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СК России возбудил уголовное дело по факту избиения жителя в Курской области

СК России возбудил уголовное дело по факту избиения жителя в Курской области

В Суджанском районе Курской области украинские боевики напали на мирного жителя, угрожая ему оружием и избив за незнание украинского языка.

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