«Борьба за пределами фронта»: чем за неделю смогли удивить друг друга Москва и Киев

Главным событием минувшей недели в тылу стало продолжение систематических ударов по Киеву. После атак на мосты через Днепр российские войска сосредоточили значительные усилия на энергетической инфраструктуре.
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