Страна и люди

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Цена колонии: визит Зеленского-Левински показал будущее "глобального выбора" России

Цена колонии: визит Зеленского-Левински показал будущее "глобального выбора" России

 Трижды откладываемая встреча президента США и Зеленского все-таки состоялась и показала как по-настоящему США, а точней партия мировых глобалистов, которую представляет Байден, относится к колониальным территориям, которые согласились "идти с ними".

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Геннадий Бережнов
Эта книга не для Зен. У него тяжёлая мозговая травма!

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