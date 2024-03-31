В Вашингтоне определились, кто в ближайшее время станет главой «похоронной команды» на Украине Вашингтон может сместить украинского президента Владимира Зеленского, считает бывший разведчик Тони Шаффер.
Убьют или спрячут? Что ждёт Зеленского после 20 мая
Комментарии
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Виктор Шилин
Доживет до старости где нибудь в америке или на западе ,как горбачев
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10 час.
Геннадий Ушаков
Это мало вероятно. Очень много знает, да и зачем он им нужен уже использованный.
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10 час.
Виктор Шилин
Он ничего не знает ,кроме текста который озвучивал по команде режиссёров
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10 час.
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