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Убьют или спрячут? Что ждёт Зеленского после 20 мая

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Комментарии
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Виктор Шилин
Доживет до старости где нибудь  в америке или на западе ,как горбачев
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10 час.
Геннадий Ушаков
Это мало вероятно. Очень много знает, да и зачем он им нужен уже использованный.
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10 час.
Виктор Шилин
Он ничего не знает ,кроме текста который озвучивал по команде режиссёров
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10 час.

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