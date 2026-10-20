Публикуем репертуар Москонцерта на неделю с 20 по 25 октября: на разных сценах на этой неделе можно послушать джаз, романсы и классическую музыку, посмотреть многогранные постановки балета и поближе познакомиться с чарующей поэзией Серебряного века.
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