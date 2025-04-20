Турист сломал ногу в горах Алматинской области: к нему на помощь приехали спасатели

Мужчина получил травму в горах Алматинской области, сообщает пресс-служба МЧС РК. В ДЧС региона поступило сообщение, что вблизи зоны отдыха в селе Кайназар мужчина сломал ногу и не может самостоятельно спуститься с гор.
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