Сочинок будут судить за развод друзей на двести миллионов рублей По версии следствия, гражданки обманули близких знакомых, которые им доверились.
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Сочинок будут судить за развод друзей на двести миллионов рублей По версии следствия, гражданки обманули близких знакомых, которые им доверились.