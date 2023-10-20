Поляки не знают, как с бандеровцами поступить — то ли простить Волынскую резню, то ли взять нациков за горло

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Комментарии
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Светлана
Пусть простят, чтоб их опять в следующий раз вырезали. Япошки простили америкосов, сказали: так нам и надо. Опять кинут бомбу в следующий раз.  Ну пока не поумнеют.
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11 час.
Виктор Vitas
Возьмите за горло и придушите всех нациков до последнего колена.
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11 час.
Эдуард Николаев
полное очищение
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10 час.

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