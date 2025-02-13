В Апраксином дворе демонтировали незаконные торговые павильоны

В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам В Северной столице Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил ликвидировать незаконные торговые павильоны, установленные в Апраксином дворе, который является памятников регионального значения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии