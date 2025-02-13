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Петербургский дневник

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В Апраксином дворе демонтировали незаконные торговые павильоны

В Апраксином дворе демонтировали незаконные торговые павильоны

В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам В Северной столице Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил ликвидировать незаконные торговые павильоны, установленные в Апраксином дворе, который является памятников регионального значения.

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