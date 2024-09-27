Российские инженеры испытали технологию управления "Газелью" силой мысли

Российские инженеры из Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) и российская биотех-лаборатория Neiry провели эксперимент, в ходе которого протестировали технологию управления беспилотным грузовиком "Газель Next".
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