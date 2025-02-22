Россияне стали получать фейковые СМС о восстановлении карт Visa и Mastercard

Держатели российских карт Visa и Mastercard начали получать сообщения якобы от банков с предложением пройти "валидацию" для восстановления полного функционала своих карт, включая возможность трансграничных платежей.
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