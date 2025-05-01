МИД России обвинил Молдавию в двойных стандартах: не участвуя в работе СНГ и не уплачивая взносы, Кишинёв продолжает пользоваться преимуществами организации, такими как свободная торговля и безвизовый режим.
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