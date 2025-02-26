Свердловский экс-борец с коррупцией дал показания на бывшего главу налоговой

Бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков, арестованный по обвинению в получении крупной взятки и превышении полномочий, дал показания на бывшего главу регионального управления Федеральной налоговой службы Сергея Логинова.
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