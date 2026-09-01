Выдра напала на пловчиху и покалечила ее во время купания в озере Тахо в США

Американка пострадала после встречи с речной выдрой на озере Тахо, пишет CBS News.Инцидент произошел утром 30 августа, когда Линнет Беллин плавала в районе пляжа Хидден-Бич в Инклайн-Виллидж, штат Невада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Взрывы прозвучали...
- Посол Грозов: отн...
- АП Посол Грозов: отн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым