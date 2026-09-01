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Газета.ру

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Выдра напала на пловчиху и покалечила ее во время купания в озере Тахо в США

Выдра напала на пловчиху и покалечила ее во время купания в озере Тахо в США

Американка пострадала после встречи с речной выдрой на озере Тахо, пишет CBS News.Инцидент произошел утром 30 августа, когда Линнет Беллин плавала в районе пляжа Хидден-Бич в Инклайн-Виллидж, штат Невада.

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