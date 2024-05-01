Форвард "Каролины" Кузнецов обогнал Ларионова по голам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнс" Евгений Кузнецов реализовал штрафной бросок по ходу пятого матча первого раунда серии плей-офф Кубка Стэнли - 2024 против "Нью-Йорк Айлендерс".
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