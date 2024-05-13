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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Шевченко: «У Лукоянова проблемы вне льда, которые «Ак Барс» задолбался решать. Клуб сознательно не предлагает игроку то, чего он хочет»

35-летний форвард стал неограниченно свободным агентом после истечения срока предыдущего соглашения. Игрок провел 13 сезонов в составе казанского клуба.

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