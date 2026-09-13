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Создатель легендарных ракетных комплексов Сергей Непобедимый

Создатель легендарных ракетных комплексов Сергей Непобедимый

Сергей Павлович Непобедимый создал 28 типов и модификаций ракетных комплексов, включая ПТРК «Малютка», ПЗРК «Стрела-2» и тактический комплекс «Искандер», определив облик российской обороны на десятилетия.

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