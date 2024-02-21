Медведчук: экономический союз Украины с ЕС - бессмысленная абстракция

Экономический союз Украины с Европейским союзом невозможен. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук выразил мнение, что такого союза ЕС и Украины не может быть - это бессмысленная абстракция.
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