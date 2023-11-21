Хабиб замкнул топ-5 лучших бойцов в неофициальном рейтинге UFC

Сайт MMA Junkie представил рейтинг из 30 лучших бойцов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) к 30-летнему юбилею промоушена, поместив представителя России Хабиба Нурмагомедова, который владел титулом чемпиона организации в легком весе, только на пятое место.