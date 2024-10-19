Ученые из Китая обнаружили таинственный вирус, передающийся от клещей

Продолжение исследований подтвердило наличие этого вируса у 17 пациентов на северо-востоке Китая.Как сообщает «Московский комсомолец», клещи, которые являются известными переносчиками различных заболеваний, продолжают поражать научное сообщество новыми открытиями.
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