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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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София Сарновская: «Учусь у Трусовой упорству – она пока не сделает, не уйдет со льда, не остановится»

Фигуристка София Сарновская рассказала, чему учится у серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Игнатовой ( Трусовой ).

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