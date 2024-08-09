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Царьград

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Объект энергоструктуры был поврежден в Липецкой области при падении БПЛА

Объект энергоструктуры был поврежден в Липецкой области при падении БПЛА

Губернатор Липецкой области сообщил о повреждении объекта энергоструктуры при падении беспилотника.При падении беспилотного летательного аппарата на территории Липецкой области был поврежден объект энергоинфраструктуры.

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