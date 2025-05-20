Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев в поздравлении военнослужащих и ветеранов с Днём Тихоокеанского флота подчеркнул, что существование ТОФ является одним из непременных условий безопасности России на восточном направлении.
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