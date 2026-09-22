🧑‍⚖️ Экс‑председатель садоводческого кооператива в Саках пойдёт под суд за мошенничество с землёй В 2021 году он ввёл в заблуждение шестерых членов кооператива насчёт покупки земельных участков и получил от них деньги, не собираясь выполнять обязательства.