В США запланировали массовое сокращение штата Пентагона — AP

Новые власти США запланировали массовое сокращение гражданскиго штата Минобороны, которое может грозить 50 до 60 тысяч сотрудников военного ведомства, завили журналисты Associated Press 18 марта ссылаясь на свои источники.
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