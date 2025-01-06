ВС РФ пресекли попытку ВСУ контратаковать в направлении курского села

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили основные силы противника на подступах к хутору Бердин. Российские военные пресекли попытку ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Большое Солдатское на курском направлении.
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