Контрацепция и аборты: возмутительные и поразительные факты из истории медицины

МГ

Малик Гумеров

"Ежегодно в Российской Федерации производится около 500 тысяч абортов" - страна живет по законам и правилам игры насаженным врагом ! Врачи получают премии за каждый аборт .... ! ДЕГРАДАЦИЯ И ГЕНОЦИД ... ! СИСТЕМУ НУЖНО МЕНЯТЬ , ПОКА НЕ ПРОШЛИ ТОЧКУ НЕВОЗВРАТА ! Система наточена на уничтожение руской цивилизации !