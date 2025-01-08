Что египтянки лечили при помощи помета крокодила, почему религии против абортов, зачем на Востоке детей оставляли в пустыне — эти и другие, подчас странные факты объяснят врачи, авторы книги «Королевская история медицины.
Контрацепция и аборты: возмутительные и поразительные факты из истории медицины
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"Ежегодно в Российской Федерации производится около 500 тысяч абортов" - страна живет по законам и правилам игры насаженным врагом ! Врачи получают премии за каждый аборт .... ! ДЕГРАДАЦИЯ И ГЕНОЦИД ... ! СИСТЕМУ НУЖНО МЕНЯТЬ , ПОКА НЕ ПРОШЛИ ТОЧКУ НЕВОЗВРАТА ! Система наточена на уничтожение руской цивилизации !
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