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Контрацепция и аборты: возмутительные и поразительные факты из истории медицины

Контрацепция и аборты: возмутительные и поразительные факты из истории медицины

Что египтянки лечили при помощи помета крокодила, почему религии против абортов, зачем на Востоке детей оставляли в пустыне — эти и другие, подчас странные факты объяснят врачи, авторы книги «Королевская история медицины.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Ежегодно в Российской Федерации производится около 500 тысяч абортов&quot; - страна живет  по  законам и правилам игры  насаженным врагом !    Врачи   получают премии  за каждый аборт .... !      ДЕГРАДАЦИЯ И ГЕНОЦИД ... !                                               СИСТЕМУ НУЖНО МЕНЯТЬ  , ПОКА  НЕ ПРОШЛИ ТОЧКУ НЕВОЗВРАТА !   Система наточена на уничтожение руской цивилизации !
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