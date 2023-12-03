Национальный резерват озера Богория (Кения). 🦩 Озеро привлекает огромное количество розовых фламинго за счет того, что в нем растут сине-зеленые водоросли: их очень любят есть птицы, а ещё в них содержатся пигменты — каротиноиды, которые и дарят оперению розовый цвет.