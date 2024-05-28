На границе с РФ НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов

Около российской границы альянс проводит интенсивную боевую подготовку своих войск. В ходе нее в том числе отрабатываются ядерные удары по РФ, сообщил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир КулишовОколо российской границы альянс проводит интенсивную боевую подготовку своих войск.