На границе с РФ НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов

Около российской границы альянс проводит интенсивную боевую подготовку своих войск. В ходе нее в том числе отрабатываются ядерные удары по РФ, сообщил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир КулишовОколо российской границы альянс проводит интенсивную боевую подготовку своих войск.
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