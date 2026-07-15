UN Maritime Boss Warns Ships To Avoid Hormuz As Transits Continue The International Maritime Organization warned Wednesday that the Strait of Hormuz remains too dangerous for commercial shipping, even as vessels continue to transit the narrow waterway.
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