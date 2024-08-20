В России отметили рост интереса к Wi-Fi-роутерам с VPN

Из-за замедления YouTube в РФ на рынке появляется всё больше Wi-Fi-роутеров с VPN. Как говорит источник, близкий к одному из маркетплейсов, если в начале лета Wi-Fi-роутеры с поддержкой VPN были незаметны на фоне других предложений о продаже электроники, то теперь таких объявлений множество.
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