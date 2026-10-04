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ИА Регнум

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Минздрав утвердил новый порядок обследования перед переливанием крови

Минздрав утвердил новый порядок обследования перед переливанием крови

Новый порядок медицинского обследования пациента и его подготовки к переливанию донорской крови начнет действовать в России с 1 января 2027 года.

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