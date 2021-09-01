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Они жертвуют собой каждый день, чтобы жили мы. Герои "коронавирусной войны"

Они жертвуют собой каждый день, чтобы жили мы. Герои "коронавирусной войны"

Первые сообщения о пандемии тогда ещё неизвестной инфекции стали поступать в начале 2020 года. На первых порах эпидемия не вызывала серьёзных опасений, но спустя пару недель всем стало очевидно: человечество ждёт тяжелейшая борьба с новым врагом.

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