Они жертвуют собой каждый день, чтобы жили мы. Герои "коронавирусной войны"

Первые сообщения о пандемии тогда ещё неизвестной инфекции стали поступать в начале 2020 года. На первых порах эпидемия не вызывала серьёзных опасений, но спустя пару недель всем стало очевидно: человечество ждёт тяжелейшая борьба с новым врагом.