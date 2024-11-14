В Новгородской области подписано соглашение для вовлечения неиспользуемых земель в экономический оборот

В начале октября Правительство Новгородской области совместно с Росреестром и Роскадастром подписало соглашение о сотрудничестве в рамках пилотного проекта, направленного на вовлечение неиспользуемых земель в экономический оборот.
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