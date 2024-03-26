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В МККК заявили о сокращении пространства для гумпомощи жителям Рафаха

Пространство для оказания гуманитарной помощи жителям Рафаха сокращается, заявила "Известиям" пресс-секретарь региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Галина Бальзамова.

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