Verizon Blames 'Human Error' For Burying A Jack Smith Subpoena From Congress Senate Judiciary Chairman Chuck Grassley (R-IA) and fifteen colleagues sent a letter to Verizon on Thursday demanding the telecom giant explain how a 2023 grand jury subpoena tied to Jack Smith's "Arctic Frost" investigation vanished from its own paperwork for more than two years - only to resurface after the company chalked the omission up to "human error.
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