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Колокольцеву прибавилось работы: Госдума наделила полицию полномочиями отсылать мигрантов домой

Колокольцеву прибавилось работы: Госдума наделила полицию полномочиями отсылать мигрантов домой

Вчера 1K прочитали Депутаты Государственной Думы активно взялись за мигрантов. Они приняли ряд мер, которые ограничат их пребывание в России и помогут контролировать действия и поведение переселенцев из стран Средней Азии.

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