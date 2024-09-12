Утром в четверг была пресечена уже вторая на этой неделе попытка атаки беспилотниками военного аэродрома «Оленья» в Мурманской области, где базируется авиация, принимающая участие в СВО.
С территории НАТО второй день подряд атакуется аэродром в Мурманской области
Комментарии
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Михаил Воскресенский
Уронить в Чёрное море несколько самолетов-разведчиков, БПЛА-разведчиков, это годится, а вот остеклить Змеиный пока рановато )))
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20 час.
Л
Людмила
И прятаться не надо, ударом на удар...что бы прочувствовали на своей шкуре, что это такое.
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19 час.
holms sherlok
надо бы с десяток украинских дронов по базе в финляндию запустить, прилетели с украины да заблудились по дороге, навигатор подвел....
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18 час.
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