С территории НАТО второй день подряд атакуется аэродром в Мурманской области

Михаил Воскресенский Уронить в Чёрное море несколько самолетов-разведчиков, БПЛА-разведчиков, это годится, а вот остеклить Змеиный пока рановато )))

Л Людмила И прятаться не надо, ударом на удар...что бы прочувствовали на своей шкуре, что это такое.