Экс-игрок "Динамо" Мальцев посоветовал Овечкину поставить свечку в церкви

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Мальцев в интервью "ВсеПроСпорт" посоветовал нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину посетить церковь и поставить свечку для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки "Он мог как раз за этот месяц рекорд побить! Надо ему в церковь сходить и свечку поставить.