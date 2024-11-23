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Экс-игрок "Динамо" Мальцев посоветовал Овечкину поставить свечку в церкви

Экс-игрок "Динамо" Мальцев посоветовал Овечкину поставить свечку в церкви

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Мальцев в интервью "ВсеПроСпорт" посоветовал нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину посетить церковь и поставить свечку для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки "Он мог как раз за этот месяц рекорд побить! Надо ему в церковь сходить и свечку поставить.

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