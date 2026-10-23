Бобруйский клуб уступил ярославскому «Локо» в гостевых матчах регулярного чемпионата МХЛ со счетами 4:5 и 3:4 в овертайме, при этом во второй игре команда Евгения Летова сумела отыграться со счета 1:3 в третьем периоде.