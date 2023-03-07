Военное обозрение

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Резников: У меня в планах - оставаться на посту министра обороны Украины до победы

Резников: У меня в планах - оставаться на посту министра обороны Украины до победы

Несколько недель назад украинские медиа активно распространяли заявления различных источников о том, что министр обороны Резников потеряет свой пост.

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