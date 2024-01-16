Десятки квартир в одном из столичных многоэтажных домов остались без тепла

Десятки квартир в одном из многоэтажных домов столичного сектора Рышкановка остались без тепла. Жильцы утверждают, что ситуация, в которой они оказались, возникла по вине соседа с первого этажа, который заделал слоем бетона отверстия, обеспечивающие доступ к трубам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии