Десятки квартир в одном из столичных многоэтажных домов остались без тепла

Десятки квартир в одном из многоэтажных домов столичного сектора Рышкановка остались без тепла. Жильцы утверждают, что ситуация, в которой они оказались, возникла по вине соседа с первого этажа, который заделал слоем бетона отверстия, обеспечивающие доступ к трубам.