MotoGP. Босс «Ямахи» Джарвис покинет пост после 26 лет работы в конце сезона

66-летний Лин Джарвис возглавляет проект «Ямахи» 26 лет. Под его началом команда выиграла восемь титулов в MotoGP усилиями Валентино Росси (2004, 2005, 2008, 2009 годы), Хорхе Лоренсо (2010, 2012, 2015) и Фабио Куартараро (2021).
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