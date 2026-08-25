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Толчинский о том, что не заиграл в НХЛ: «Был шанс, которым я не воспользовался. Надо было брать свое, быть наглее. А я немножко потерял себя»

Форвард « Металлурга » Сергей Толчинский считает, что не использовал свой шанс закрепиться в НХЛ.  31-летний нападающий провел в Северной Америке 6 сезонов.

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