БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Оружие мира, в котором дымный порох так и не придумали

Оружие мира, в котором дымный порох так и не придумали

«Жнец 410» — самый мощный арбалет тайваньского бренда Ek Archery в 2018 году. Вот что-то подобное вполне могло бы быть в мире без чёрного дымного пороха! «Фантазия есть качество величайшей ценности… Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии».

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