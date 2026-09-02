Оружие мира, в котором дымный порох так и не придумали

«Жнец 410» — самый мощный арбалет тайваньского бренда Ek Archery в 2018 году. Вот что-то подобное вполне могло бы быть в мире без чёрного дымного пороха! «Фантазия есть качество величайшей ценности… Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии».