Два астраханских проекта стали финалистами Международной премии #МЫВМЕСТЕ

В этом году организаторы получили 40 тысяч заявок, из которых отобрали всего 128. Как в своём Телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин, два астраханских проекта вышли в финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ.
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