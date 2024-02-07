С дефицитом водителей в Калининграде поборются, а расписание автобусов пересмотрят

КАЛИНИНГРАД, 7 февраля, ФедералПресс. В мэрии Калининграда поделились планами, как будут бороться с дефицитом водителей общественного транспорта, и пояснили причины нехватки автобусов на городских маршрутах.
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