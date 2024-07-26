Трамп может выделить $500 млрд на вооружение Украины

Бывший государственный секретарь США, экс-директор ЦРУ Майк Помпео в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что экс-президент США Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд с целью наращивания поставок оружия Киеву в случае победы на президентских выборах.